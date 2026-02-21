IN EVIDENZA

Betti “Bilancio più che positivo, sia per noi che per i ragazzi”

Di

Feb 21, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Direi che il resoconto di queste Olimpiadi sia più che positivo, sia per noi ragazze che per i ragazzi, spero che lo short track possa prendere piede sempre di più. So che in Italia non ci sono tanti posti per praticarlo, ma spero che i bambini che ci hanno guardato si siano appassionati al nostro sport che per me è davvero strabiliante”. Lo ha dichiarato la pattinatrice azzurra Chiara Betti, medaglia d’argento nello short track nella staffetta femminile e oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

pia/gm/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Palermo, muro crolla su auto parcheggiate, un ferito

Feb 21, 2026
IN EVIDENZA

Arianna Sighel “Stagione difficile, l’argento ai Giochi è un bel riconoscimento”

Feb 21, 2026
IN EVIDENZA

Arianna Fontana “A questi Giochi non avrei potuto chiedere di meglio”

Feb 21, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Auto, al via la 1000 Miglia Experience Florida 2026

Feb 21, 2026
TOP NEWS

Cina, il patrimonio culturale al centro delle celebrazioni per l’Anno del Cavallo

Feb 21, 2026
TOP NEWS

Gasperini “Ora i punti pesano di più, non vogliamo cedere il 4° posto”

Feb 21, 2026
TOP NEWS

Allegri “Inter netta favorita per lo scudetto, nostra testa solo al Parma”

Feb 21, 2026