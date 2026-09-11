Weltert “Per il centenario del Tridente rinnoviamo la gamma Maserati”





TORINO (ITALPRESS) – “Questo per noi è un anno importante perché è il centenario del Tridente, che è con noi quando pensiamo alle vetture, quando le ingegnerizziamo e quando le produciamo. È un orgoglio essere qui con la nuova gamma. Abbiamo fatto delle modifiche sul Grecale che è la nostra vettura più venduta in Italia in questo momento, ma anche sulla GranTurismo e la GranCabrio. Modifiche non solo nel frontale che è completamente diverso, più basso e aerodinamico, ma anche nel cuore pulsante che è il motore: abbiamo un V6, il nostro motore Nettuno, che sul Grecale ha 390 cavalli e sulla nostra vettura iconica GranTurismo siamo arrivati fino a 590 cavalli. Oggi nello stand abbiamo anche l’McPura, che è la nostra super sportiva a due posti, anch’essa con un V6 da 630 cavalli”. Così Elisa Weltert, General Manager South & West Europe di Maserati, all’apertura del Salone dell’Auto a Torino.

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