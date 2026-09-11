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Tg News – 11/9/2026

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Set 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Addio a Emma Bonino, una vita spesa per i diritti
– Meloni: “Per Bonino disposte esequie di Stato”
– 11 Settembre 25 anni fa, Trump: “Non dimenticheremo mai”
– Di Battista partito da Cuba, 12 ore di volo per rientro in Italia
– Ilva di Taranto dovrà spegnere altiforni entro Ottobre
– Morte di Denise, gli inquirenti ascolteranno il compagno
– Sale il tasso di occupazione nel secondo trimestre
– Kérastase torna a Venezia e firma gli hair look delle star
– Previsioni 3B Meteo 12 Settembre
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