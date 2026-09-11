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Lavoro: a settembre 565.000 assunzioni nelle imprese italiane

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Set 11, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Sono 565.000 le entrate programmate dalle imprese a settembre 2026, mentre salgono a 1,5 milioni quelle previste complessivamente nel trimestre settembre-novembre. I servizi concentrano il 65,6% delle entrate programmate. Lo rileva il Sistema di monitoraggio Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rispetto a settembre dello scorso anno, la domanda mensile risulta in lieve riduzione, ma il mercato del lavoro continua a mostrare un’elevata necessità di personale e una forte selettività nei profili ricercati, con una difficoltà di reperimento che si attesta al 44% A settembre sono previste 177.000 entrate tra impiegati, professioni commerciali e nei servizi, pari al 31,4% della domanda complessiva, seguite da 163.000 entrate per operai specializzati, conduttori di impianti e macchine e da 120.000 per dirigenti, specialisti e tecnici. Gli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione sono la professione più richiesta a settembre. Seguono gli addetti alle vendite, e il personale non qualificato nei servizi di pulizia.
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