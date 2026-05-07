IN EVIDENZA

Waltz “Blocco navale a Cuba? Fake news”

Di

Mag 7, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Blocco navale a Cuba? “Sono completamente fake news. Cuba è libera, ed è sempre stata libera, di commerciare con qualsiasi Paese voglia. Infatti ci sono navi che partono ogni giorno da New Orleans e dalla Florida con medicine, cibo e carburante. L’idea di un blocco, che implicherebbe un’azione militare attorno a Cuba, è falsa ed è stata propagandata in modo ingannevole”. Così Mike Waltz, rappresentante permanente degli Usa alle Nazioni Unite, a margine della presentazione della nuova bozza di risoluzione che punta a costringere l’Iran a riaprire pienamente lo Stretto di Hormuz.

xo9/sat/azn
(Video di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Milano, Sala “Col ministro Mazzi al lavoro sulla tassa di soggiorno”

Mag 7, 2026
IN EVIDENZA

Onu, Waltz “Risoluzione per riaprire Hormuz è nell’interesse del mondo intero”

Mag 7, 2026
IN EVIDENZA

Ue, Meloni “Da Italia e Polonia stessa linea sul nuovo quadro finanziario”

Mag 7, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, sale il fatturato legato ai consumi nelle vacanze del Primo Maggio

Mag 7, 2026
IN EVIDENZA

Waltz “Blocco navale a Cuba? Fake news”

Mag 7, 2026
IN EVIDENZA

Milano, Sala “Col ministro Mazzi al lavoro sulla tassa di soggiorno”

Mag 7, 2026
IN EVIDENZA

Onu, Waltz “Risoluzione per riaprire Hormuz è nell’interesse del mondo intero”

Mag 7, 2026