Volontari in azione sul Tevere, rimossi 100 kg di rifiuti galleggianti

Di

Set 8, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Due gommoni in azione lungo il Tevere, con un duplice obiettivo: rimuovere i rifiuti galleggianti e sensibilizzare cittadini e turisti sull’urgenza di tutelare il fiume per salvaguardare il mare. È l’iniziativa realizzata da Fondazione Marevivo con il sostegno di Arca Fondi SGR e Gruppo Banca Popolare del Lazio – Blu Banca, che ha visto impegnati 20 volontari a Roma nel tratto di fiume compreso tra la sede della Fondazione e Ponte Garibaldi, permettendo di raccogliere 100 chili di rifiuti.
Di

