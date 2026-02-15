IN EVIDENZA

Vittozzi “Ci sono stati momenti difficili, ma ho trovato forza di inseguire oro”

Di

Feb 15, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – “Mi sono goduta gli ultimi metri davanti al mio pubblico. Non ero sicura di farcela, ma i miei allenatori mi sono sempre stati vicino e mi hanno supportato. Ci sono stati momenti difficili, tante volte volevo mollare, però ho trovato dentro di me la forza di continuare e inseguire il mio sogno che era l’oro olimpico. Riuscire a realizzarlo è qualcosa di incredibile”. Queste le parole da Casa Italia a Cortina, di Lisa Vittozzi nella giornata dell’oro olimpico conquistato nell’inseguimento di Anterselva. La 31enne carabiniera di Pieve di Cadore ha incontrato nella località ampezzana Federica Brignone: “È stata una giornata davvero bella per l’Italia, prima della gara ho guardato la sua prima manche e mi sono detta di dover fare qualcosa. Prima l’ho incontrata e le ho detto ‘Per incontrarti
dovevo vincere'”.
glb/gm

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Trump: “Dai membri del Board of Peace oltre 5 miliardi per Gaza”

Feb 15, 2026
IN EVIDENZA Sport Video

Olimpiadi, Buonfiglio: “Se si vuole conoscere un fenomeno, bisogna andare da Brignone”

Feb 15, 2026
Calcio IN EVIDENZA Sport

Il designatore arbitrale Rocchi: “Il rosso a Kakulu è un chiaro errore”

Feb 15, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Vittozzi “Ci sono stati momenti difficili, ma ho trovato forza di inseguire oro”

Feb 15, 2026
TOP NEWS

Il Bologna torna alla vittoria e inguaia il Torino, decide Castro

Feb 15, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Trump: “Dai membri del Board of Peace oltre 5 miliardi per Gaza”

Feb 15, 2026
Calcio Sport

Serie A: Parma-Verona 2-1, Pellegrino decisivo nel recupero

Feb 15, 2026