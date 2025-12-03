IN EVIDENZA

Vino, Spiriti e Aceti: La Filiera Italiana Resiste

Di

Dic 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Nonostante dazi, consumi altalenanti e incertezza globale, il settore italiano di vini e spiriti non arretra. Lo confermano i dati dell’Osservatorio Federvini, realizzato da Nomisma e TradeLab, che, analizzando l’andamento dei primi 9 mesi del 2025, racconta un 2025 più solido del previsto. Nonostante lo scenario complesso, le imprese italiane riescono a consolidare i mercati chiave e a crescere su nuove direttrici, adattandosi ai cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. Sul fronte dell’export, gli Stati Uniti restano il mercato più delicato: dopo l’ondata di acquisti registrata a inizio anno per anticipare i dazi, le importazioni rallentano e segnano un -4,8% per il vino e un -5% per gli spiriti. Un assestamento atteso, spiegano gli analisti, che riguarda l’intero settore globale. Nonostante la frenata, il Made in Italy regge meglio dei concorrenti: l’export vinicolo cala del 2%, meno di Francia e Cile. A compensare le difficoltà americane arrivano nuove direttrici di crescita. Germania e Brasile aumentano gli acquisti di vino italiano di quasi il 9%, mentre il segmento degli aceti trova un forte rilancio in Corea del Sud, Cina e Canada. Bene anche gli spiriti in Asia: la domanda cresce in Giappone e Canada e fa un balzo eccezionale in Cina, con +94% nei primi nove mesi dell’anno. Stabilità e segnali di vivacità anche in Italia. Nei supermercati, il comparto dei vini cresce dello 0,9%, trainato da bollicine e spumanti, sempre più presenti nelle scelte dei consumatori. Positivi anche i risultati degli spiriti, sostenuti soprattutto dagli aperitivi alcolici e dai distillati. In aumento anche gli aceti, con l’Aceto Balsamico di Modena e l’aceto di mele in testa.
mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

The Good Farmer Award, premiati i giovani che coltivano il futuro sostenibile

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 3/12/2025

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA

A2A lancia il piano di transizione climatica verso il Net Zero al 2050

Dic 3, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, imprese little giant in forte crescita grazie all’innovazione

Dic 3, 2025
TOP NEWS

A Vienna in mostra capolavori della Città Proibita cinese

Dic 3, 2025
TOP NEWS

ANVUR-EAEVE: un’intesa per la valutazione della qualità in Medicina Veterinaria

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA

The Good Farmer Award, premiati i giovani che coltivano il futuro sostenibile

Dic 3, 2025