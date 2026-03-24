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Velasco “Sarà un anno difficile, Europei obiettivo principale”

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Mar 24, 2026


GENOVA (ITALPRESS) – “Sarà un anno molto difficile. Anche con i maschi, dopo che abbiamo vinto il mondiale del ’90, l’anno successivo è stato un anno molto difficile perché le pressioni che ricevono i giocatori sono molto grandi, tutti vogliono solo vittorie”. Lo ha detto Julio Velasco, ct dell’Italvolley femminile, a margine della presentazione dell’Aia Aequilibrium Cup che si disputerà al Palasport di Genova dal 22 al 24 maggio. “I cambiamenti ci saranno, intanto perché dobbiamo lanciare alcune giocatrici giovani, dobbiamo farne riposare altre e soprattutto proverò a far giocare Antropova in posto quattro, quindi in ricezione – ha confermato Velasco -. Dovremo allenarci molto con lei, e le partite che faremo prima della Vnl e nella Vnl saranno molto importanti perché lei arrivi con una certa esperienza in questo nuovo ruolo per i campionati europei che è l’obiettivo principale dell’anno”.
xa8/gm/gtr

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