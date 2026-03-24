IN EVIDENZA

Silvia Salis “Primarie nel centrosinistra sbagliate, non cambio idea”

Di

Mar 24, 2026


GENOVA (ITALPRESS) – “Non ho cambiato idea, le primarie sono sbagliate perché ti obbligano a mettere in contrapposizione due o più soggetti politici che in realtà sono nella stessa alleanza”. Lo ha detto Silvia Salis, sindaca di Genova, a margine di una conferenza stampa. “C’è un periodo di tempo nel quale tu dovresti fare, in pratica, campagna elettorale contro le persone che poi dovrebbero sostenere il tuo governo – ha aggiunto Salis -. Una cosa che trovo tecnicamente sbagliata, è un messaggio di divisione che non sostengo. L’ho sempre detto, il fatto che ci avviciniamo alle elezioni non cambierà la mia posizione. Bisognerebbe fare una discussione interna e trovare un leader in grado di guidare il campo progressista”.

xa8/tvi/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cina, un robot umanoide imita in tempo reale i gesti umani

Mar 24, 2026
IN EVIDENZA

Manfredi “A Genova evento più importante dell’anno dopo gli Europei”

Mar 24, 2026
IN EVIDENZA

Salis “Aequilibrium Cup a Genova evento di altissimo livello”

Mar 24, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Urso “Con la Turchia obiettivo 40 miliardi d’interscambio commerciale”

Mar 24, 2026
TOP NEWS

Unione Industriali Torino, Gay “Filiere forti, ora spingere sugli investimenti”

Mar 24, 2026
TOP NEWS

E’ morto Gino Paoli, icona della canzone d’autore italiana

Mar 24, 2026
TOP NEWS

Automotive, UNRAE “Al mercato serve stabilità, non incentivi intermittenti”

Mar 24, 2026