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Mattarella alla cerimonia per l’eccidio delle Fosse Ardeatine

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Mar 24, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alle alte cariche dello Stato, ha partecipato alla cerimonia commemorativa dell’82mo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Dopo la deposizione da parte del capo dello Stato di una corona sulla lapide che ricorda i caduti del 24 marzo 1944, sono intervenuti il presidente Anfim, Francesco Albertelli e Marco Trasciani, segretario generale dell’Anfim, che ha letto i nomi dei martiri. Al termine, il presidente Mattarella ha reso omaggio, all’interno del Mausoleo Ardeatino, alle vittime dell’eccidio.

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(Fonte video: Quirinale)

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