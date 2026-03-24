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Salis “Aequilibrium Cup a Genova evento di altissimo livello”

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Mar 24, 2026


GENOVA (ITALPRESS) – “Sono davvero orgogliosa di presentare oggi questo evento con Velasco, un ct internazionale di fama assoluta, per me un filosofo dello sport. Voglio ringraziare la Fipav per aver scelto Genova e per aver lavorato con noi in questi mesi per creare un evento di altissimo livello tecnico che attirerà sicuramente molti turisti dello sport”. Così Silvia Salis, sindaca di Genova, a margine della presentazione dell’Aia Aequilibrium Cup che si svolgerà al Palasport della città ligure dal 22 al 24 maggio. “Sarà anche un’ispirazione per le società del territorio, perché, lo dico da ex atleta, avere l’opportunità di vedere quattro grandi nazionali tra le più grandi del mondo all’opera è qualcosa che traina anche tutto il movimento. Quindi oggi l’orgoglio è sicuramente da sindaca, ma anche da sindaca che ha tenuto la delega allo Sport e porta sul territorio un evento di straordinario rilievo tecnico”, ha concluso aggiunto Salis. “Sono tanti anni che lo sport al femminile sta mettendo in fila una vittoria dopo l’altra, questo deve anche far riflettere su quanto sia importante estendere la pratica sportiva e renderla allo stesso livello tra bambini e bambine, tra ragazzi e ragazze, e ancora al momento non lo è”, ha concluso.
xa8/gm/gtr

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