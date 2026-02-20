Veicoli commerciali, a gennaio mercato ancora in calo





ROMA (ITALPRESS) – Il mercato italiano dei veicoli commerciali apre il 2026 con un nuovo segno meno. A gennaio sono state immatricolati 14.290 mezzi, il 5,2% in meno rispetto allo stesso mese del 2025, che a sua volta aveva già registrato una forte contrazione. Si tratta del terzo calo consecutivo, segnale di una domanda ancora debole e di un comparto che fatica a ripartire. Preoccupa in particolare la frenata dell’elettrico. I veicoli commerciali a batteria scendono a una quota di mercato del 2,4%, quasi la metà rispetto a dicembre e sotto anche al dato di un anno fa, quando non erano attivi incentivi. Secondo gli operatori, potrebbe essersi esaurito l’effetto dei contributi del Ministero dell’Ambiente. L’UNRAE chiede di accelerare i rimborsi ai concessionari. Intanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato uno stanziamento da 200 milioni di euro tra il 2026 e il 2030, ma l’operatività della misura non sarà immediata. Sul fronte delle alimentazioni, il diesel resta dominante con il 79%, ma perde oltre cinque punti di quota. Crescono invece ibride e plug-in, mentre il Gpl avanza. In lieve calo anche la CO2 media. Un quadro che racconta un settore in trasformazione, ma ancora in cerca di stabilità.

