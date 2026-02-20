IN EVIDENZA

Riccardi “Nuove opportunità grazie a prossimo Business Forum Italia-Cina”

Di

Feb 20, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Il Business Forum Italia-Cina preannunciato dal vicepremier Antonio Taiani per i prossimi mesi, sarà
un’occasione per promuovere ancor di più le relazioni tra i nostri due Paesi da un punto di vista di business e di economia, per cui
si apriranno nuove opportunità”. Lo ha detto Lorenzo Riccardi, presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress.(ITALPRESS)

trl/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Referendum, Casellati “Non ridurre la riforma a una contrapposizione”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Referendum, Greco (Cnf) “Grandissimo apprezzamento per le parole di Mattarella”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Aeroporti, Troncone “Fiumicino continua a crescere, lavoriamo su infrastruttura”

Feb 20, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Libri, Cusenza “Racconto l’altro Garibaldi, figura modernissima”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Referendum, Casellati “Non ridurre la riforma a una contrapposizione”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Referendum, Greco (Cnf) “Grandissimo apprezzamento per le parole di Mattarella”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Aeroporti, Troncone “Fiumicino continua a crescere, lavoriamo su infrastruttura”

Feb 20, 2026