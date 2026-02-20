IN EVIDENZA

Referendum, Greco (Cnf) “Grandissimo apprezzamento per le parole di Mattarella”

Di

Feb 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “C’è poco da aggiungere alle parole del Capo dello Stato che invita a moderare i toni, si era raggiunto un livello talmente esasperato nel confronto che non era più un confronto ma era un scontro e quando si parla di giustizia non si dovrebbe scontrare ma semplicemente confrontare, quindi grandissimo apprezzamento e grandissimo rispetto al nostro Presidente”. Così Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, a margine della winter edition del Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners.

xi2/fsc/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Referendum, Casellati “Non ridurre la riforma a una contrapposizione”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Aeroporti, Troncone “Fiumicino continua a crescere, lavoriamo su infrastruttura”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Riccardi “Nuove opportunità grazie a prossimo Business Forum Italia-Cina”

Feb 20, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Libri, Cusenza “Racconto l’altro Garibaldi, figura modernissima”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Referendum, Casellati “Non ridurre la riforma a una contrapposizione”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Referendum, Greco (Cnf) “Grandissimo apprezzamento per le parole di Mattarella”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Aeroporti, Troncone “Fiumicino continua a crescere, lavoriamo su infrastruttura”

Feb 20, 2026