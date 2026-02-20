Referendum, Casellati “Non ridurre la riforma a una contrapposizione”

ROMA (ITALPRESS) – “Condivido totalmente le parole del presidente Mattarella anche perché indica qual è la strada per un dialogo fra le istituzioni: ridurre il referendum su una riforma così importante come la riforma della giustizia a una contrapposizione, anche con toni sgradevoli, non va bene per una riforma come questa che ha visto impegnati anche quelle che oggi sono le opposizioni, che una volta invece la sostenevano, è chiaramente deludente, perché questo significa voler politicizzare qualcosa che non riguarda il centrodestra, ma riguarda il nostro Paese, una riforma che non è contro la magistratura, è una riforma che anzi restituisce credibilità e fiducia nella magistratura da parte dei cittadini”. Così la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, a margine della winter edition del Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners.

