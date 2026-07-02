Università Palermo, Rettore Midiri “Nostro contributo importante per decisori”

PALERMO (ITALPRESS) – “Le città cambiano, si modificano, hanno interazioni sempre più complesse: sono opportuni un momento di riflessione che ci veda operare tutti insieme un ragionamento complessivo e un’elaborazione di idee utili alla città per governare e gestire i processi di cambiamento e transizione ecologica, temi quanto mai importanti e inderogabili soprattutto in una realtà come Palermo. Il nostro Centro sostenibilità ha prodotto decine di lavori, ma soprattutto sta cominciando a creare una mentalità che permetta al decisore politico di utilizzare lo strumento universitario, fatto di accademici addestrati nei singoli temi che questo importante argomento raccoglie: noi speriamo di avere quella capacità di influenza positiva che permetta al decisore politico di fare le scelte corrette, con un presupposto conoscitivo più adeguato possibile ai tempi”. Lo dice Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo. (ITALPRESS)

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