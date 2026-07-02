IN EVIDENZA

Università Palermo, Rettore Midiri “Nostro contributo importante per decisori”

Di

Lug 2, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Le città cambiano, si modificano, hanno interazioni sempre più complesse: sono opportuni un momento di riflessione che ci veda operare tutti insieme un ragionamento complessivo e un’elaborazione di idee utili alla città per governare e gestire i processi di cambiamento e transizione ecologica, temi quanto mai importanti e inderogabili soprattutto in una realtà come Palermo. Il nostro Centro sostenibilità ha prodotto decine di lavori, ma soprattutto sta cominciando a creare una mentalità che permetta al decisore politico di utilizzare lo strumento universitario, fatto di accademici addestrati nei singoli temi che questo importante argomento raccoglie: noi speriamo di avere quella capacità di influenza positiva che permetta al decisore politico di fare le scelte corrette, con un presupposto conoscitivo più adeguato possibile ai tempi”. Lo dice Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo. (ITALPRESS)

xd8/trl/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Malfatti “Sport azzurro al top, questo dà ancora più carica e fiducia”

Lug 2, 2026
IN EVIDENZA

Palmisano “Agli Europei per alzare l’asticella, punto alla quarta Olimpiade”

Lug 2, 2026
IN EVIDENZA

Banca Generali lancia PMI2Change, progetto per sostenere piccole e medie imprese

Lug 2, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Malfatti “Sport azzurro al top, questo dà ancora più carica e fiducia”

Lug 2, 2026
IN EVIDENZA

Palmisano “Agli Europei per alzare l’asticella, punto alla quarta Olimpiade”

Lug 2, 2026
IN EVIDENZA

Banca Generali lancia PMI2Change, progetto per sostenere piccole e medie imprese

Lug 2, 2026
IN EVIDENZA

Il retail tiene nonostante le tensioni globali, 6.000 aperture nel 2026

Lug 2, 2026