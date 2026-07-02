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Aleotti “Il mondo ha bisogno di fair play, è un faro che ci guida”

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Lug 2, 2026


FIRENZE (ITALPRESS) – “Penso che se ci guardiamo intorno, vediamo che il mondo ha bisogno di fair play, di valori veri perché altrimenti non c’è più niente che ci guida nella vita. Celebrare i valori del fair play nello sport e cercare in qualche modo di sostenerli sempre nella vita, è il faro che ci guida nel nostro operato”. Lo ha detto l’azionista e membro del board Menarini, Lucia Aleotti, a margine della cena di gala della 30esima edizione del Premio Fair Play Menarini a Firenze.
f39/xb8/xr5/gm/azn

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