Catone: “Jeep Avenger è un successo con oltre 280mila ordini dal debutto”





ROMA (ITALPRESS) – “Jeep Avenger, il nostro concentrato di libertà, è un grande successo: dal lancio abbiamo raccolto oltre 280 mila ordini e oggi presentiamo una versione rinnovata, ancora più fedele al DNA Jeep”. Lo ha detto Fabio Catone, Head of Jeep Brand Enlarged Europa, in occasione della presentazione alla stampa delle rinnovate versioni della Jeep Avenger e Compass. “Abbiamo introdotto una nuova firma luminosa con l’illuminazione delle sette feritoie, il nuovo Selec-Terrain, paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, più in linea con il DNA Jeep ma anche più aerodinamici, nuovi cerchi e importanti aggiornamenti tecnologici, tra cui fari LED Matrix, videocamera anteriore a 360 gradi. Migliorano anche gli interni, con nuovi pannelli porta, una nuova plancia e una gamma completa di motorizzazioni”. Completano inoltre “la gamma della nuova Compass, nel cuore del segmento C-SUV, con una versione plug-in hybrid da 225 cavalli, capace di sfiorare i mille chilometri di autonomia complessiva, di cui fino a 94 in elettrico nel ciclo combinato. Debuttano anche la Compass BEV Long Range, con autonomia fino a 678 chilometri, e la nuova Compass 4xe da 375 cavalli, progettata per offrire elevate prestazioni sia nell’off-road più impegnativo sia nell’utilizzo quotidiano”.

xt3/col3/azn