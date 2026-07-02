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Banca Generali lancia PMI2Change, progetto per sostenere piccole e medie imprese

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Lug 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Affiancare il percorso di crescita e di competitività degli imprenditori italiani: è l’obiettivo di PMI2Change, progetto di Banca Generali presentato a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, a Milano. L’iniziativa, nella prima fase, punta a sostenere concretamente lo sviluppo e la valorizzazione delle piccole e medie imprese quotate nazionali. L’iniziativa è incentrata sul lancio dell’indice “Intermonte Valore Italia” che include cento società quotate in Borsa, con capitalizzazione inferiore al miliardo di euro, selezionate attraverso criteri rigorosi di natura tecnica e finanziaria. f12/fsc/gtr

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