Ue, nuove risorse per la ricerca e l’innovazione





ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Ue ha dato il via libera al principale programma di lavoro di Horizon Europe per il biennio 2026-2027, con un investimento di 14 miliardi di euro a sostegno della ricerca e dell’innovazione. Lo scopo è quello di rafforzare gli obiettivi strategici dell’Unione Europea, tra cui la neutralità climatica, l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e la resilienza economica e sociale. Tra le principali novità, bandi interdisciplinari per affrontare sfide trasversali: 540 milioni sono destinati al patto per l’industria pulita, mentre 90 milioni sosterranno l’Intelligenza artificiale nella scienza. Rilevante anche il nuovo strumento del Bauhaus europeo, con oltre 210 milioni per quartieri sostenibili e inclusivi. Grande attenzione è rivolta ai talenti, grazie all’iniziativa “Scegliere l’Europa”, che finanzia borse, infrastrutture e cattedre di ricerca. Il programma introduce inoltre importanti semplificazioni amministrative, con procedure più snelle, finanziamenti forfettari e valutazioni in due fasi. Le principali misure di semplificazione ridurranno gli oneri amministrativi a carico dei richiedenti e faciliteranno la partecipazione.

sat/azn