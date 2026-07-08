IN EVIDENZA

Ue, Moratti “Rafforzare strategia di adattamento al cambiamento climatico”

Di

Lug 8, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Europa deve continuare a ridurre le emissioni, ma attraverso incentivi che favoriscano investimenti, crescita e occupazione. Allo stesso tempo, è indispensabile rafforzare la strategia europea di adattamento per proteggere cittadini e territori dagli effetti sempre più frequenti del cambiamento climatico”. Lo ha dichiarato Letizia Moratti, eurodeputata del PPE e Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, intervenendo oggi nell’Aula di Strasburgo durante il dibattito sulla preparazione e risposta dell’UE alle ondate di calore e agli incendi.
Moratti ha ricordato come “milioni di europei stiano vivendo estati segnate da temperature estreme, incendi e gravi disagi per anziani, famiglie e bambini”, sottolineando la necessità di affiancare alla prevenzione una efficace politica di adattamento.

sat/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA

Voucher scuola: c’è tempo fino al 16 luglio per le domande. Il Comune corre in aiuto

Lug 8, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Meloni incontra Zelensky: “Impegno al fianco di Kiev per una pace giusta”

Lug 8, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Complesso conventuale di San Francesco: venerdì 10 luglio riprendono le visite guidate

Lug 8, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ue, Moratti “Rafforzare strategia di adattamento al cambiamento climatico”

Lug 8, 2026
Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA

Voucher scuola: c’è tempo fino al 16 luglio per le domande. Il Comune corre in aiuto

Lug 8, 2026 Raimondo Bovone
Economia Moda

Moda: credito d’imposta design, esaurita in 48 ore la dotazione da 60 milioni

Lug 8, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Meloni incontra Zelensky: “Impegno al fianco di Kiev per una pace giusta”

Lug 8, 2026