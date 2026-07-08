Ue, Moratti “Rafforzare strategia di adattamento al cambiamento climatico”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Europa deve continuare a ridurre le emissioni, ma attraverso incentivi che favoriscano investimenti, crescita e occupazione. Allo stesso tempo, è indispensabile rafforzare la strategia europea di adattamento per proteggere cittadini e territori dagli effetti sempre più frequenti del cambiamento climatico”. Lo ha dichiarato Letizia Moratti, eurodeputata del PPE e Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, intervenendo oggi nell’Aula di Strasburgo durante il dibattito sulla preparazione e risposta dell’UE alle ondate di calore e agli incendi.Moratti ha ricordato come “milioni di europei stiano vivendo estati segnate da temperature estreme, incendi e gravi disagi per anziani, famiglie e bambini”, sottolineando la necessità di affiancare alla prevenzione una efficace politica di adattamento.

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