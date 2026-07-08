Vigilanza Rai, La Russa “Muro contro muro è colpa di entrambe le parti”

ROMA (ITALPRESS) – “I presidenti non possono sostituirsi alle scelte deipartiti e delle commissioni, anzi, io ho abusato forse del mio ruolo cercando delle mediazioni che magari non piacevano neanche alla mia parte politica di appartenenza”. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo a una domanda sulla Commissione di vigilanza Rai a margine del convegno “Oltre il tifo. Raccontare il calcio tra etica e passione”, a PalazzoGiustiniani.

sat/gsl (Fonte video: Senato)