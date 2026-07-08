Colianni “Ddl Energia a battute finali,in Sicilia investimenti senza precedenti”





PALERMO (ITALPRESS) – “Questo è il terzo incontro a cui partecipo in cui si dibatte su innovazione e transizione energetica. Siamo alle battute finali sul ddl Energia, che contempla entrambe le dimensioni e con esse le aree idonee, gli ambiti di accelerazione, i track autorizzativi: la Sicilia sta avendo investimenti senza precedenti e produce energie rinnovabili più delle altre regioni italiane, questa è una grande forza nel panorama nazionale”. Così l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni a margine del convegno Palermo EcoDigital, a Palazzo dei Normanni. “Sul Pil abbiamo dati straordinari, la Sicilia è tra le regioni che crescono di più e che hanno un bilancio tra i più importanti in termini di investimenti – aggiunge Colianni, – Questo nei prossimi anni darà un grande sviluppo al territorio anche in termini di giovani. Inoltre stiamo mettendo in campo tanti fondi comunitari: il mio assessorato da solo ha messo in campo circa mezzo miliardo di avvisi sull’efficientamento energetico, sull’illuminazione pubblica, sulla riqualificazione delle reti idriche, sui nuovi impianti che riguardano una politica diversa legata ai rifiuti. Entro il 2035 potremo conferire solo il 10% in discarica: gli studi di fattibilità tecnico-economica sui termovalorizzatori sono già stati realizzati, ma il grande cuore del Piano rifiuti sarà costituito dai centri di riuso e raccolta per andare verso un’economia circolare; è questa la principale innovazione che stiamo mettendo in campo nelle politiche di cui ci occupiamo”. xd8/vbo/mca1