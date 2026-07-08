IN EVIDENZA

Colianni “Ddl Energia a battute finali,in Sicilia investimenti senza precedenti”

Di

Lug 8, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Questo è il terzo incontro a cui partecipo in cui si dibatte su innovazione e transizione energetica. Siamo alle battute finali sul ddl Energia, che contempla entrambe le dimensioni e con esse le aree idonee, gli ambiti di accelerazione, i track autorizzativi: la Sicilia sta avendo investimenti senza precedenti e produce energie rinnovabili più delle altre regioni italiane, questa è una grande forza nel panorama nazionale”. Così l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni a margine del convegno Palermo EcoDigital, a Palazzo dei Normanni. “Sul Pil abbiamo dati straordinari, la Sicilia è tra le regioni che crescono di più e che hanno un bilancio tra i più importanti in termini di investimenti – aggiunge Colianni, – Questo nei prossimi anni darà un grande sviluppo al territorio anche in termini di giovani. Inoltre stiamo mettendo in campo tanti fondi comunitari: il mio assessorato da solo ha messo in campo circa mezzo miliardo di avvisi sull’efficientamento energetico, sull’illuminazione pubblica, sulla riqualificazione delle reti idriche, sui nuovi impianti che riguardano una politica diversa legata ai rifiuti. Entro il 2035 potremo conferire solo il 10% in discarica: gli studi di fattibilità tecnico-economica sui termovalorizzatori sono già stati realizzati, ma il grande cuore del Piano rifiuti sarà costituito dai centri di riuso e raccolta per andare verso un’economia circolare; è questa la principale innovazione che stiamo mettendo in campo nelle politiche di cui ci occupiamo”. xd8/vbo/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Vigilanza Rai, La Russa “Muro contro muro è colpa di entrambe le parti”

Lug 8, 2026
IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “Nomadi digitali? Attrarre giovani affinché scelgano la Sicilia”

Lug 8, 2026
IN EVIDENZA

Ue, Moratti “Rafforzare strategia di adattamento al cambiamento climatico”

Lug 8, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Rai, La Russa “Il muro contro muro è colpa di entrambe le parti”

Lug 8, 2026
TOP NEWS

Trump “Per me la tregua con l’Iran è finita”

Lug 8, 2026
TOP NEWS

Salario giusto, Confintesa “Serve un controllo pubblico prima di erogare i bonus”

Lug 8, 2026
TOP NEWS

Spazio, Urso “Con un’Esa più forte l’Europa protagonista della nuova era”

Lug 8, 2026