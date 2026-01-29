IN EVIDENZA

Ue, Moratti “Dialogo tra parti diverse più che mai necessario”

Di

Set 29, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Una presentazione che mi ha fatto molto piacere, perché avere qui Enrico Letta e il vicepresidente esecutivo Fitto è un po’ la dimostrazione dell’importanza del dialogo tra parti politiche diverse, tra esperienze e posizioni diverse”. Così l’eurodeputata Letizia Moratti, a margine della presentazione del suo libro “L’importanza di credere nei sogni”, alla biblioteca del Parlamento europeo di Bruxelles, con la partecipazione di Raffaele Fitto ed Enrico Letta. “Il tema del dialogo è più che mai necessario, e cerco di evidenziarlo anche come riflessione nel mio libro”, ha spiegato Moratti. “In un contesto così complesso e difficile bisogna saper superare le appartenenze politiche per lavorare sui contenuti e riuscire a trovare soluzioni che vadano incontro alle preoccupazioni che in questo momento hanno le famiglie e le imprese”.

xf4/trl/mca3

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 30 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 29, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Tajani “Berlusconi era un europeista e occidentale, ci ha lasciato la bussola”

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Comunali Milano, Sala “Primarie? Non è nè dogma nè tabù”

Set 29, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

La Cina prevede un 2026 da record per il raccolto di cereali

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Ue, Moratti “Dialogo tra parti diverse più che mai necessario”

Set 29, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 30 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 29, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Tajani “Berlusconi era un europeista e occidentale, ci ha lasciato la bussola”

Set 29, 2026