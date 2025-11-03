Ue, Metsola “Momento non facile, ma queste sfide dobbiamo combatterle insieme”

ROMA (ITALPRESS) – “Il momento che stiamo vivendo non è facile, ci sono molte sfide che noi ogni giorno dobbiamo combattere, ma le combattiamo insieme. Per questo sono qui a Roma per questi due giorni. È una promessa che avevo fatto prima delle elezioni, che noi dobbiamo essere nei territori. Parlerò con gli agricoltori, con i giovani, con i giornalisti, con i cittadini che vogliono da noi un’Europa coraggiosa e con valori che noi non dobbiamo dimenticare mai”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a margine dell’European Gala 2025 organizzato da Formiche.

