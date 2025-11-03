IN EVIDENZA

Ue, Metsola “Momento non facile, ma queste sfide dobbiamo combatterle insieme”

Di

Nov 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Il momento che stiamo vivendo non è facile, ci sono molte sfide che noi ogni giorno dobbiamo combattere, ma le combattiamo insieme. Per questo sono qui a Roma per questi due giorni. È una promessa che avevo fatto prima delle elezioni, che noi dobbiamo essere nei territori. Parlerò con gli agricoltori, con i giovani, con i giornalisti, con i cittadini che vogliono da noi un’Europa coraggiosa e con valori che noi non dobbiamo dimenticare mai”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a margine dell’European Gala 2025 organizzato da Formiche.

xb1/trl/mca2

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 4 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 3, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Ue, Lollobrigida “Da tre anni l’Italia ha un ruolo e un economia forte”

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Tajani “Affermazioni Zakharova sono volgari, ignobili e inaccettabili”

Nov 3, 2025

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 4 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 3, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Crollo a Roma, Meloni “Profonda apprensione”

Nov 3, 2025
TOP NEWS

Ostigard beffa il Sassuolo al 92′, prima vittoria Genoa

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Ue, Lollobrigida “Da tre anni l’Italia ha un ruolo e un economia forte”

Nov 3, 2025