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Ue, Meloni “Da Italia e Polonia stessa linea sul nuovo quadro finanziario”

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Mag 7, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Penso che come Italia e Polonia ci troveremo di nuovo una a fianco all’altra nel difficile negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea, ovvero il bilancio dell’unione. Entrambi difendiamo la centralità della politica agricola e della coesione: pensiamo che non debbano essere considerate alternative alla competitività perché semmai sono precondizioni di una sana competitività per l’Unione Europea”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro polacco Donald Tusk.

sat/azn
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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