Ucraina, oltre 50 Paesi all’Onu “Mosca accetti subito il cessate il fuoco”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un fronte di oltre cinquanta
Paesi, europei e non solo, ha chiesto alla Russia di accettare
“finalmente” un cessate il fuoco immediato e incondizionato e di
avviare negoziati significativi per arrivare a una pace “giusta e
duratura” in Ucraina.
La dichiarazione congiunta è stata letta allo stakeout del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU poco prima della riunione ad alto
livello sull’Ucraina, alla quale partecipa il presidente Volodymyr
Zelensky. Davanti ai giornalisti erano presenti il ministro degli
Esteri ucraino Andrii Sybiha, l’Alta rappresentante dell’Unione
Europea per gli Affari esteri Kaja Kallas e il ministro degli
Esteri francese Jean-Noël Barrot, con alle spalle i rappresentanti
di numerosi Paesi. La Francia detiene questo mese la presidenza
del Consiglio di Sicurezza.
xo9/sat/gsl
Paesi, europei e non solo, ha chiesto alla Russia di accettare
“finalmente” un cessate il fuoco immediato e incondizionato e di
avviare negoziati significativi per arrivare a una pace “giusta e
duratura” in Ucraina.
La dichiarazione congiunta è stata letta allo stakeout del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU poco prima della riunione ad alto
livello sull’Ucraina, alla quale partecipa il presidente Volodymyr
Zelensky. Davanti ai giornalisti erano presenti il ministro degli
Esteri ucraino Andrii Sybiha, l’Alta rappresentante dell’Unione
Europea per gli Affari esteri Kaja Kallas e il ministro degli
Esteri francese Jean-Noël Barrot, con alle spalle i rappresentanti
di numerosi Paesi. La Francia detiene questo mese la presidenza
del Consiglio di Sicurezza.
xo9/sat/gsl
(video di Stefano Vaccara)