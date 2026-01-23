Ucraina, oltre 50 Paesi all’Onu “Mosca accetti subito il cessate il fuoco”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un fronte di oltre cinquantaPaesi, europei e non solo, ha chiesto alla Russia di accettare“finalmente” un cessate il fuoco immediato e incondizionato e diavviare negoziati significativi per arrivare a una pace “giusta eduratura” in Ucraina.La dichiarazione congiunta è stata letta allo stakeout delConsiglio di Sicurezza dell’ONU poco prima della riunione ad altolivello sull’Ucraina, alla quale partecipa il presidente VolodymyrZelensky. Davanti ai giornalisti erano presenti il ministro degliEsteri ucraino Andrii Sybiha, l’Alta rappresentante dell’UnioneEuropea per gli Affari esteri Kaja Kallas e il ministro degliEsteri francese Jean-Noël Barrot, con alle spalle i rappresentantidi numerosi Paesi. La Francia detiene questo mese la presidenzadel Consiglio di Sicurezza.

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(video di Stefano Vaccara)