IN EVIDENZA

Ucraina, oltre 50 Paesi all’Onu “Mosca accetti subito il cessate il fuoco”

Di

Set 23, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un fronte di oltre cinquanta
Paesi, europei e non solo, ha chiesto alla Russia di accettare
“finalmente” un cessate il fuoco immediato e incondizionato e di
avviare negoziati significativi per arrivare a una pace “giusta e
duratura” in Ucraina.
La dichiarazione congiunta è stata letta allo stakeout del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU poco prima della riunione ad alto
livello sull’Ucraina, alla quale partecipa il presidente Volodymyr
Zelensky. Davanti ai giornalisti erano presenti il ministro degli
Esteri ucraino Andrii Sybiha, l’Alta rappresentante dell’Unione
Europea per gli Affari esteri Kaja Kallas e il ministro degli
Esteri francese Jean-Noël Barrot, con alle spalle i rappresentanti
di numerosi Paesi. La Francia detiene questo mese la presidenza
del Consiglio di Sicurezza.

xo9/sat/gsl
(video di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg News – 23/9/2026

Set 23, 2026
IN EVIDENZA

Ue, 1,8 milioni di occupati nel settore sportivo

Set 23, 2026
IN EVIDENZA

Il cambiamento climatico arriva al supermercato

Set 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ucraina, oltre 50 Paesi all’Onu “Mosca accetti subito il cessate il fuoco”

Set 23, 2026
IN EVIDENZA

Tg News – 23/9/2026

Set 23, 2026
TOP NEWS

Pil, Giorgetti “L’Ocse riconosce previsioni di crescita, non siamo in coda Ue”

Set 23, 2026
TOP NEWS

Cina, al via campagna per stimolare la spesa turistica durante le festività

Set 23, 2026