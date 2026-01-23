Tg News – 23/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione
– Pezeshkian all’Onu: “l’Iran è vittima di terrorismo”, protesta Usa
– Ucraina, raid russo su Kiev: sospeso servizio ferroviario
– Migranti, Leone XIV: “Tutti siano coinvolti nella tutela dei minori”
– Morto operaio 22enne al Colosseo, Meloni: “Inaccettabile”
– Modella brasiliana trovata mutilata in auto, arrestato l’ex
– Giorgetti “Priorità taglio delle tasse”
– In arrivo 500 euro con la carta “dedicata a te”
– Anas, lo spot sulla sicurezza stradale premiato a Parigi
– Previsioni 3B Meteo 24 Settembre
azn
– Pezeshkian all’Onu: “l’Iran è vittima di terrorismo”, protesta Usa
– Ucraina, raid russo su Kiev: sospeso servizio ferroviario
– Migranti, Leone XIV: “Tutti siano coinvolti nella tutela dei minori”
– Morto operaio 22enne al Colosseo, Meloni: “Inaccettabile”
– Modella brasiliana trovata mutilata in auto, arrestato l’ex
– Giorgetti “Priorità taglio delle tasse”
– In arrivo 500 euro con la carta “dedicata a te”
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