Cina, al via campagna per stimolare la spesa turistica durante le festività

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina sta intensificando gli sforzi per incoraggiare le spese nel settore turistico e culturale in vista di un periodo festivo nazionale che durerà circa 10 giorni, con una maggiore offerta di prodotti turistici, eventi culturali e sussidi ai consumatori.

Una campagna nazionale, avviata dal ministero della Cultura e del Turismo, si svolgerà da fine settembre a fine ottobre e comprenderà sia i tre giorni di vacanza per la Festa di metà autunno, dal 25 al 27 settembre, sia la settimana di vacanza per la Festa nazionale, dal primo al 7 ottobre.

I governi locali di molte zone della Cina stanno pianificando oltre 20.000 eventi culturali e turistici e distribuiranno più di 310 milioni di yuan (circa 45,9 milioni di dollari) in buoni e sussidi ai consumatori per incoraggiare i viaggi e la spesa durante la campagna.

L’iniziativa mira a sfruttare uno dei periodi di maggiore spesa dell’anno: le vacanze per la Festa nazionale, solitamente il periodo di ferie più lungo per la maggior parte delle persone in Cina nella seconda metà dell’anno, quest’anno coincidenti con la Festa di metà autunno, tradizionalmente dedicata ai ricongiungimenti familiari.

Durante gli otto giorni di vacanza dello scorso anno per la Festa di metà autunno e la Festa nazionale, i viaggiatori cinesi hanno effettuato 888 milioni di viaggi nazionali e speso complessivamente 809 miliardi di yuan, secondo il ministero.

Per consolidare questo slancio, quest’anno i governi locali intendono proporre un’ampia gamma di iniziative, tra cui soggiorni in località panoramiche, ricongiungimenti familiari, escursioni autunnali, turismo “rosso”, viaggi di studio, intrattenimento notturno e prodotti gastronomici legati al patrimonio culturale immateriale del Paese.

La campagna per le festività riflette una tendenza più ampia del mercato turistico cinese, nel quale i viaggi sono sempre più intrecciati con l’intrattenimento, la cultura, la ristorazione, lo sport e altre forme di consumo di servizi.

La tendenza si sta sviluppando anche in un contesto di crescente traffico turistico transfrontaliero. Nei primi otto mesi del 2026, le autorità cinesi preposte al controllo delle frontiere hanno gestito 499 milioni di viaggi in entrata e in uscita, con un aumento dell’8,7% su base annua.

Si prevede che lo slancio prosegua durante le prossime festività. L’Amministrazione nazionale per l’immigrazione ha previsto flussi medi giornalieri di passeggeri transfrontalieri superiori ai 2 milioni sia durante le vacanze per la Festa di metà autunno sia durante quelle per la Festa nazionale, con oltre 2,4 milioni di attraversamenti previsti nel giorno di maggiore affluenza.

-Foto Xinhua-

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