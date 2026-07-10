Ucraina, Brusylo “Contro missili balistici russi serve sostegno nostri alleati”

ISCHIA (ITALPRESS) – “Adesso l’Ucraina ha il vantaggio sulla linea del combattimento. L’unico vantaggio che la Russia adesso ha è quello dei missili balistici che lancia contro l’Ucraina quasi ogni giorno, contro obiettivi civili. Questo non possiamo ancora contrastarlo da soli. Ci sono programmi in sviluppo, in lavorazione, missili antibalistici di nostra produzione, però non possono ancora soddisfare le nostre esigenze. È per questo che dobbiamo contare sull’aiuto degli alleati, soprattutto gli Stati Uniti, ma anche l’Italia”. Così Ihor Brusylo, ambasciatore d’Ucraina in Italia, a margine del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo.

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(fonte: Premio Ischia Internazionale di Giornalismo)