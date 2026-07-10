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Sardegna, Todde “Impegno sulla sanità ancora più forte”

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Lug 10, 2026


CAGLIARI (ITALPRESS) – “Abbiamo ricevuto un giudizio positivo, accompagnato però da indicazioni precise sulle priorità su cui continuare a lavorare”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, commentandoo l’esito del giudizio di parifica del rendiconto generale 2025 pronunciato dalla Corte dei conti. “Dobbiamo proseguire il percorso già avviato, soprattutto sulle liste d’attesa e sul rafforzamento del personale sanitario”, aggiunge.

mgg/mca3 (fonte video: Regione Sardegna)

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