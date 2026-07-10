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Stragi ’92, Balsamo “Il dolore è stato trasformato in coraggio”

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Lug 10, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Quei 57 giorni che sono rimasti scolpiti nel nostro animo hanno anche segnato un punto di non ritorno: da quel momento, tutta la popolazione di Palermo ha capito che nessun compromesso è possibile con la mafia. È stato un momento drammatico, in cui però il dolore è stato trasformato in coraggio da tante persone comuni”. Lo ha detto il presidente della Corte
d’Appello di Palermo Antonio Balsamo, a margine dell’incontro “L’estate che cambiò Palermo”.
xd8/mgg/mca3

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