IN EVIDENZA

Ucraina, attacco russo contro l’Accademia Nazionale delle Scienze

Di

Set 28, 2026


KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Un attacco russo ha colpito l’edificio dell’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina. È in corso un’operazione di soccorso: le squadre stanno spegnendo l’incendio e cercando eventuali persone rimaste intrappolate all’interno. Tutti i servizi di emergenza sono mobilitati. Oggi a Kiev sono stati colpiti anche un’azienda farmaceutica e dei distributori di
carburante; a Dnipro, un centro direzionale; e in altre città e regioni sono state prese di mira infrastrutture civili, attività commerciali e reti di comunicazione”. Così su X il presidente
ucraino Volodymyr Zelensky. “Purtroppo, ci sono state delle vittime… Porgo le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. La Russia riceverà sicuramente una risposta a tutto questo. E tutti i partner
dell’Ucraina devono comprendere, di fronte a questo terrore e a questi attacchi, che sostenere l’Ucraina significa sostenere concretamente la vita delle persone – prosegue -: significa
difendere il principio secondo cui il terrore non deve mai essere normalizzato, in nessun luogo. La Russia deve rispondere di tutto ciò e affrontare conseguenze reali. Ringrazio tutti coloro che
sostengono l’Ucraina!”.

sat/gtr
(Fonte video: profilo X di Volodymyr Zelenskyy)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Focus Salute – Alcol, perché attiva i recettori di morte nel cervello

Set 28, 2026
IN EVIDENZA

Autunno, tornano i virus respiratori: al via la campagna vaccinale

Set 28, 2026
IN EVIDENZA

Morte David Rossi, a Storie Italiane immagini della ricostruzione della caduta

Set 28, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ue, Macron “Ritrovare coraggio dei fondatori contro il ritorno dei nazionalismi”

Set 28, 2026
IN EVIDENZA

Focus Salute – Alcol, perché attiva i recettori di morte nel cervello

Set 28, 2026
IN EVIDENZA

Autunno, tornano i virus respiratori: al via la campagna vaccinale

Set 28, 2026
IN EVIDENZA

Morte David Rossi, a Storie Italiane immagini della ricostruzione della caduta

Set 28, 2026