Ucraina, attacco russo contro l’Accademia Nazionale delle Scienze

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Un attacco russo ha colpito l’edificio dell’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina. È in corso un’operazione di soccorso: le squadre stanno spegnendo l’incendio e cercando eventuali persone rimaste intrappolate all’interno. Tutti i servizi di emergenza sono mobilitati. Oggi a Kiev sono stati colpiti anche un’azienda farmaceutica e dei distributori dicarburante; a Dnipro, un centro direzionale; e in altre città e regioni sono state prese di mira infrastrutture civili, attività commerciali e reti di comunicazione”. Così su X il presidenteucraino Volodymyr Zelensky. “Purtroppo, ci sono state delle vittime… Porgo le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. La Russia riceverà sicuramente una risposta a tutto questo. E tutti i partnerdell’Ucraina devono comprendere, di fronte a questo terrore e a questi attacchi, che sostenere l’Ucraina significa sostenere concretamente la vita delle persone – prosegue -: significadifendere il principio secondo cui il terrore non deve mai essere normalizzato, in nessun luogo. La Russia deve rispondere di tutto ciò e affrontare conseguenze reali. Ringrazio tutti coloro chesostengono l’Ucraina!”.

sat/gtr

(Fonte video: profilo X di Volodymyr Zelenskyy)