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Focus Salute – Alcol, perché attiva i recettori di morte nel cervello

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Set 28, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Perché l’alcol è così pericoloso per i giovani? Due sono i principali meccanismi con cui l’alcol danneggia il cervello a tutte le età ma con una particolare aggressività nei giovani e una doppia ferocia delle donne. Il primo meccanismo biologico dell’alcol è attivare i “recettori di morte” nelle cellule del cervello deputate a memoria, emozioni e controllo degli impulsi. Il secondo riguarda l’aumento dei comportamenti a rischio, come bere e mettersi alla guida. Nel centocinquantacinquesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, analizza il modo in cui l’alcol ha effetto specificamente lesivo sulle cellule nervose più capaci di rinnovamento e critiche per l’apprendimento, con un danno specifico sulla traiettoria di istruzione e di realizzazione professionale.

sat/gsl

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