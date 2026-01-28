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Morte David Rossi, a Storie Italiane immagini della ricostruzione della caduta

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Set 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Le telecamere di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1, hanno mostrato la ricostruzione della caduta e della morte di David Rossi la sera del 6 marzo 2013. A intervenire è stato il Presidente della Commissione, Gianluca Vinci, che ha illustrato le ipotesi emerse durante le attività di ricostruzione: “Non si trattò di un suicidio, ma di un omicidio. Abbiamo individuato in parte le motivazioni. Si tratta di una persona proiettata fuori dalla finestra, tenuta appesa, e non di un killer che l’ha defenestrato direttamente. Oggi siamo qui per capire quante possano essere le persone coinvolte e, per farlo, dobbiamo mettere in pratica quelle stesse manovre che possono aver portato a un’uscita dalla finestra faccia al muro e braccia in alto. Rossi esce con una posizione molto particolare e possono essere diverse le manovre che possono averlo portato in quella posizione in stato più o meno vigile”.
mgg/azn
Fonte video: Storie Italiane su Rai1 – www.raiplay.it

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