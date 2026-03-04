Tumore colon-retto, multidisciplinarietà del S.Raffaele di Milano approda a Roma

ROMA (ITALPRESS) – La prevenzione come primo strumento di difesa. È il messaggio lanciato, proprio in occasione del mese europeo della prevenzione del tumore del colon-retto, da Ospedale San Raffaele e Gruppo San Donato. L’Unità di Chirurgia Colorettale dell’Ospedale San Raffaele di Milano è diretta dal professor Pierpaolo Sileri. Del gruppo San Donato fa parte anche SMART Clinic Villa Borghese, il primo centro polispecialistico della Capitale, parte di un network nazionale che punta su prevenzione, accessibilità e qualità delle cure.

mec/sat/gtr