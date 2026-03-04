IN EVIDENZA

Tumore colon-retto, multidisciplinarietà del S.Raffaele di Milano approda a Roma

Di

Mar 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La prevenzione come primo strumento di difesa. È il messaggio lanciato, proprio in occasione del mese europeo della prevenzione del tumore del colon-retto, da Ospedale San Raffaele e Gruppo San Donato. L’Unità di Chirurgia Colorettale dell’Ospedale San Raffaele di Milano è diretta dal professor Pierpaolo Sileri. Del gruppo San Donato fa parte anche SMART Clinic Villa Borghese, il primo centro polispecialistico della Capitale, parte di un network nazionale che punta su prevenzione, accessibilità e qualità delle cure.

mec/sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 4/3/2026

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Lupa si tuffa in acqua, le immagini del salvataggio dei Vigili del Fuoco

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Terremoto nel Catanese, nessun ferito ma tanti crolli a Ragalna

Mar 4, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

San Raffaele Milano e Smart Clinic Roma per prevenzione del tumore colon-retto

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 4/3/2026

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Lupa si tuffa in acqua, le immagini del salvataggio dei Vigili del Fuoco

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Terremoto nel Catanese, nessun ferito ma tanti crolli a Ragalna

Mar 4, 2026