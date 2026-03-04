IN EVIDENZA

Cipolletta “Nel 2025 miglioramento complessivo quadro imprenditoriale torinese”

Mar 4, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Il 2025 si è chiuso con un miglioramento complessivo del quadro imprenditoriale torinese, con un tasso di crescita pari +0,60%, terzo valore più elevato degli ultimi dieci anni”. Lo ha detto Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di Commercio di Torino, a margine della presentazione di un’indagine. “Si consolida poi la struttura del tessuto economico: negli ultimi dieci anni la crescita è stata maggiore tra le imprese con più addetti e le società di capitale sono passate da 17,8% a 24,6%. Sono numerosi i nostri servizi, gratuiti e personalizzati, per chi desidera aprire un’attività”, ha aggiunto.

