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Tromba d’aria a Marsala, al via gli accertamenti tecnici per la conta dei danni

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Ott 10, 2026


MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Abbiamo predisposto delle squadre tecniche che andranno a fare la valutazione casa per casa. Siamo anche nelle condizioni di mettere a disposizione sul sito una documentazione che ci potrà permettere di essere più veloci, con un’autovalutazione dei danni arrecati
alle case, perché ci rendiamo conto che così andiamo più spediti”. Lo afferma Andreana Patti, sindaca di Marsala, in merito ai danni provocati dalla tromba d’aria.

xa3/sat/mca3

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