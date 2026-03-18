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Iran, Tajani “Nessuno ci ha chiesto di entrare in guerra”

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Mar 18, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo sempre stati leali con gli Stati Uniti, a prescindere da chi fosse presidente: questa guerra non coinvolge un’area di competenza della Nato, rimaniamo a presidiare la libertà di navigazione nel mar Rosso e la lotta alla pirateria nell’area più orientale”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite ad Agorà su Rai3. “La nostra Marina militare sarà impegnata a garantire il passaggio delle navi mercantili, così come sta facendo da mesi con la missione Aspides, e proteggerle dagli attacchi dei pirati con la missione Atlanta. Siamo inoltre impegnati nella difesa di Cipro, perchè è un paese europeo che è stato attaccato e guardiamo con attenzione pure alla Turchia, che dev’essere protetta dalla Nato. Non siamo in guerra e nessuno ci ha chiesto di entrare in guerra: Stati Uniti e Israele hanno attaccato senza dire nulla, abbiamo condannato la reazione dell’Iran perchè sta attaccando Paesi che nulla hanno a che vedere con l’attacco americano e israeliano. La soluzione per Hormuz deve essere individuata con un percorso ad opera dell’Onu: andare lì significherebbe infilarsi in una guerra, cosa che non vogliamo”, ha aggiunto
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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