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Agrifood Magazine – 18/3/2026

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Mar 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Pasta, gli Usa tagliano i dazi antidumping
– Export alimentare in aumento, ma manca personale qualificato
– Macfrut, la filiera mondiale dell’ortofrutta si incontra a Rimini
– Florovivaismo, comparto strategico: produzione oltre 3 miliardi
mgg/azn

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