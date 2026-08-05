Trasporti & Logistica Magazine – 5/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, via libera agli aiuti di Stato per l’autotrasporto
– Aeroporti di Catania e Comiso, al via la seconda fase della privatizzazione
– Pedemontana Lombarda, investimento da 2,3 miliardi
– Le foto dei campioni dello sport sui treni dell’Atac
abr/gtr
– Ue, via libera agli aiuti di Stato per l’autotrasporto
– Aeroporti di Catania e Comiso, al via la seconda fase della privatizzazione
– Pedemontana Lombarda, investimento da 2,3 miliardi
– Le foto dei campioni dello sport sui treni dell’Atac
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