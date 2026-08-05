Palermo, prende forma il nuovo Ponte Corleone sul fiume Oreto





PALERMO (ITALPRESS) – Prende forma a Palermo il “nuovo” Ponte Corleone, un ampliamento della vecchia struttura che sulla circonvallazione del capoluogo consente l’attraversamento di un tratto del fiume Oreto. L’Anas ha concluso le operazioni di varo dell’impalcato di monte, sulla carreggiata in direzione Catania. Erano presenti tra gli altri il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.

“Le operazioni si sono conclude in piena sicurezza”, ha detto il responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, Nicola Montesano, “un passaggio fondamentale verso il completamento di un’opera strategica per la mobilità di Palermo e dell’intera area metropolitana”.

abr/gtr

(Fonte video: Comune di Palermo)