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Todde “Louis Vuitton Cup evento eccezionale, orgogliosa di ospitarlo”

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Mag 21, 2026


CAGLIARI (ITALPRESS) – “Si entra nel vivo in questo momento di inaugurazione della regata preliminare della Louis Vuitton Cup, è un momento veramente incredibile per la città. Girando per le strade della città si sente un entusiasmo, una passione che credo che non si respirasse veramente da moltissimo tempo. È un evento eccezionale, la città si sta mostrando al meglio, io sono molto orgogliosa di ospitare un evento di portata mondiale di questo calibro qua a Cagliari oggi. Quello che mi fa piacere è che ci saranno anche il sindaco di Napoli, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, ed è un legame ideale tra le nostre due regioni. Vogliamo dimostrare a tutti che il Sud, alla nuova classe dirigente, non ha bisogno di essere accompagnato, ma vuole veramente contribuire alla crescita del nostro Paese. Eventi di questo genere, con il ritorno di investimento che hanno, vanno assolutamente in questa direzione”. Così la presidente della Sardegna, Alessandra Todde a margine della presentazione della regata preliminare della Louis Vuitton Cup.

tvi/mca2
(Fonte video: Regione Sardegna)

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