Meloni a Niscemi: “In Cdm 2 nuove misure per la sicurezza del territorio”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Domani portiamo in Cdm due programmi: uno sulla messa in sicurezza del territorio e sulle opere infrastrutturali fondamentali, quindi ripristino delle infrastrutture soprattutto viarie, e per gli indennizzi per le famiglie che hanno perso la casa ma anche su tutto il tema delle necessarie demolizioni”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un breve punto stampa a Niscemi dove si è recata per un nuovo sopralluogo.sat/gsl

(Fonte video: Presidenza del Consiglio)

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