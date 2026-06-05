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Dua Lipa a Palermo, folla di fan e curiosi per la pop star

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Giu 5, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Nel cuore di Palermo, è caccia alla coppia Dua Lipa e Callum Turner che hanno scelto il capoluogo siciliano per i festeggiamenti, dopo aver pronunciato il fatidico sì a Londra. Per i giovani fan è importante la scelta della città per occasioni come queste, nonostante gli inevitabili disagi che può causare.
Dietro le transenne giovani e turisti aspettano l’arrivo dei super ospiti VIP per la festa organizzata dalla pop star.
xd8/mgg/gtr

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