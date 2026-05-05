Tg Sport – 5/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Addio a Zanardi: migliaia di persone ai funerali di Alex a Padova

– Roma travolgente: 4-0 alla Fiorentina e sogno Champions riaperto

– Inter: caccia alla “Stella d’Argento” con la decima Coppa Italia

– Juventus e Milan, l’incubo Champions blocca il mercato e il futuro di Allegri

– Tennis e F1, quanto valgono i “numeri 1” Sinner e Antonelli

– MotoGp, Morbidelli carica l’ambiente verso Le Mans, l’incognita è la pioggia

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