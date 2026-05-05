Fontana “Spada candidato del centrodestra a Milano? Persona di grande valore”

MILANO (ITALPRESS) – “Io penso che tutti i nomi che sono stati fatti” per un’eventuale candidatura con il centrodestra alle prossime amministrative di Milano “sono di persone di valore. Io credo che anche Alessandro Spada sia una persona di grande valore”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento. “Credo che la cosa importante è che le forze politiche si trovino, facciano la sintesi ed individuino la persona che ritengono migliore per essere considerata candidato per la città di Milano – ha proseguito poi – . E credo che questo debba essere fatto sollecitamente perché i cittadini hanno bisogno di sapere chi è il loro candidato e di ascoltare dal loro candidato quali sono i suoi progetti, i suoi programmi, il modo di vedere il futuro della città”.

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