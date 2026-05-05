Auto, aftermarket vale 31 miliardi





MODENA (ITALPRESS) – La filiera dell’aftermarket automotive produce 31 miliardi di valore aggiunto, occupa circa 407 mila lavoratori e genera una produttività superiore del 3% rispetto alla media nazionale. Il 25% delle aziende prevede per il 2026 un aumento del fatturato e il 36% un incremento delle assunzioni, ma due imprese su tre lamentano difficoltà a trovare le figure professionali e questo potrebbe tradursi in un freno alla crescita. È quanto emerge dalla ricerca realizzata dal Centro Studi Tagliacarne per conto della Camera di commercio di Modena, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino e con il supporto di ANFIA e presentata a Modena.

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