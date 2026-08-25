Tg Sport – 25/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Roma domina la Fiorentina: 4-0 all’Olimpico con tripletta di Malen
– La Lazio piega il Bologna con Frattesi
– Rebus Leao al Milan e manovre Inter per Asllani e l’ultimo colpo
– Juventus, tegola Yildiz: Nico Gonzalez bloccato
– Sinner al J Medical per il ginocchio e Musetti si allena a New York con Federer
– Sci, perfettamente riuscito l’intervento per Federica Brignone
– Parahockey, l’Italia vince la prima edizione della ID World Cup
– Sport Equestri, i Mondiali di Aachen tracciano la strada verso Los Angeles 2028
gsl
– La Roma domina la Fiorentina: 4-0 all’Olimpico con tripletta di Malen
– La Lazio piega il Bologna con Frattesi
– Rebus Leao al Milan e manovre Inter per Asllani e l’ultimo colpo
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