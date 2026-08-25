Tg Sport – 25/8/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– La Roma domina la Fiorentina: 4-0 all’Olimpico con tripletta di Malen

– La Lazio piega il Bologna con Frattesi

– Rebus Leao al Milan e manovre Inter per Asllani e l’ultimo colpo

– Juventus, tegola Yildiz: Nico Gonzalez bloccato

– Sinner al J Medical per il ginocchio e Musetti si allena a New York con Federer

– Sci, perfettamente riuscito l’intervento per Federica Brignone

– Parahockey, l’Italia vince la prima edizione della ID World Cup

– Sport Equestri, i Mondiali di Aachen tracciano la strada verso Los Angeles 2028

gsl